Chelís y su nueva etapa en ESPN

José Luis Sánchez Solá, más conocido como "Chelís", es un entrenador mexicano de fútbol. Actualmente no dirige ningún equipo, ya que después de estar como estratega en el Puebla donde no tuvo suerte dirigiendo a la franja regresa a la televisión, para la conocida cadena de deportes, ESPN.

Hoy en día es muy común que exfutbolistas y técnicos se sienten en las mesas de análisis con las cadenas de televisión para realizarlo como su modo de vida; pero en los últimos años se está dando cada vez más donde estos personajes salten de la cancha a la televisión constantemente, así esperando a que cualquiera de las dos partes les ofrezca un trabajo estable para poder seguir sus carreras y por supuesto no separarse del fútbol.

El Chelis regresa a la televisión.

De acuerdo con un medio de comunicación, esto se volverá a dar cuando Sánchez Solá tenga una "nueva" etapa como comunicador, el ex entrenador de la Franja del Puebla, José Luis Sánchez Solá, quien se encuentra ultimando detalles para reaparecer en la cadena ESPN, de donde ha estado entrando y saliendo durante varias oportunidades.

Apenas durante este año el "Chelís" se fue de la televisora para regresar a dirigir al Puebla; pero luego que los resultados no lo acompañaron y no logró cumplir los objetivos que se habían planteado, terminó su relación con el equipo, e incluso llegó a indicar que su carrera como entrenador había llegado a su fin, con lo que parece que definitivamente no quiere volver a pisar un terreno de juego, o al menos eso es lo que dice hasta ahorita.

El "Chelís" llegó al equipo Camotero para el torneo Clausura 2019, lo hizo dirigiendo 10 partidos dejando un balance de cuatro partidos ganados, cuatro perdidos y dos empatados. Renovaron la confianza en el estratega para el Apertura 2019 pero con cuatro partidos disputados, un empate y tres derrotas fue suficiente para que lo terminaran por destituir de su cargo y que lo llevó a querer salir del entorno futbolístico de momento.

