Chelís: A Maradona deben ayudarlo en su enfermedad antes de contratarlo de entrenador.

Opiniones divididas se han generado tras la llegada de Diego Armando Maradona para dirigir a los Dorados de Sinaloa, el polémico Chelís ha declarado que antes de haber traído a Maradona a dirigir debieron ayudarlo a salir de enfermedad.

"No va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo y no se da cuenta quien lo contrata, ni sus allegados (...) más que contratarlo, los grandes clubes del mundo, el gran futbol del mundo necesitaría ayudarlo a salir de su enfermedad", declaró para la cadena ESPN.

Actualmente José Luis Sánchez Solá se encuentra dirigiendo en la NASL al equipo de Las Vegas Lights FC.

"Soy el menos indicado para hablar de eso porque lo mismo que buscan con Maradona en Culiacán buscaban conmigo aquí en Las Vegas, por eso me trajeron. No tenemos vidas iguales, por supuesto", aseguró.

En su presentación como entrenador de Dorados, Diego Armando Maradona hizo mención que fue Mohamed uno de los que influyó en su decisión de venir a dirigir al Ascenso MX, por lo que el Chelís puso en duda la amistad entre ambos argentinos.

“Si Mohamed fuera su amigo y lo quisiera ayudar, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán. Eso no es ser amigo, pero bueno, cada quién que entienda la palabra amistad como quiera".