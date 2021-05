Checo Pérez se reune con Tom Holland en la clasificación del GP de Mónaco

Checo Pérez tuvo un momento de relajación tras el lamentable resultado de las carreras de prueba del GP de Mónaco, pues pudo reunirse con el mismísimo Spider-Man, hablamos claro, del actor Tom Holland.

Durante la clasificación, el actor que le da vida al famoso héroe estuvo presente, y tras la conclusión de la misma, aprovechó para convivir con el corredor mexicano e incluso se tomaron varias fotografías.

La inusual reunión tuvo en lugar en los pits de Red Bull Racing, donde Checo Pérez tuvo una conversación con Spider-Man y sin duda esto ayudó a pasar más fácil el trago amargo de terminar en los últimos lugares de la clasificación.

Checo Pérez y Spider-Man se reúnen en Mónaco

Aparentemente Tom Holland es un fanático de las carreras de Fórmula 1, pues tras su aparición se hizo evidente que estaba muy familiarizado con el ambiente, y sin lugar a dudas causó una gran emoción entre los presentes en la carrera.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Redbull se compartieron las fotografías que Tom Holland se tomó con Checo Pérez, así como con Max Verstappen e incluso con el ejecutivo de Tag Heuer Frédéric Arnault, marca que patrocina a Red Bull.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Sergio ‘Checo’ Pérez quedó en el noveno lugar del gran premio de Mónaco, por lo que iniciaría en la quinta fila de la parrilla en la importante carrera de mañana, y las probabilidades de ganar son escasas.

Tom Holland toma vacaciones en Mónaco

El famoso actor se encuentra en Mónaco actualmente

Aún no se sabe si el famoso actor que le da vida al héroe arácnido acudió por entretenimiento o por negocios, pues como te recordamos, recientemente el hype del tráiler de Spider-Man: No Way Home ha inundado las redes sociales.

De lo que se puede asegurar es que tanto Tom Holland como Checo Pérez compartieron agradables momentos después de la carrera de clasificación para el gran premio de Mónaco, donde Charles Lecrerc iniciará la carrera.

