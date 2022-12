Checo Pérez se despide de Red Bull: Esta decisión lo deja fuera de la escudería.

Sergio Checo Pérez ha firmado su mejor campaña en la Fórmula 1; sin embargo, el deterioro de la relación con su compañero de equipo Max Verstappen está a punto de dejarlo fuera de Red Bull.

De hecho ya dieron varias señales que su relación aún continúa de mala manera pese a que Checo Pérez esclareció la situación. Como las redes sociales hablan y en algunas ocasiones son un espejo a lo que ocurre en la vida real, ahora fue Max Verstappen quien decidió dar de baja a su compañero en Instagram.

Daniel Ricciardo tiene ventaja sobre Checo Pérez en Red Bull

Más allá de esto, la preocupación más urgente pasa por el mexicano, que no tiene asegurada su continuidad luego de 2023. Una de las peores noticias que recibió Checo Pérez es que Daniel Ricciardo está decidido a competir en 2024 y en Red Bull estarían dispuestos a dejarle el lugar del tapatío.

Esta noticia sacude al piloto azteca y nuevamente se pone en discusión su futuro. Ocurre que durante las últimas horas Daniel Ricciardo tuvo diferentes encuentros con autoridades de Red Bull y le exigió volver para 2024. Pese a que podría terminar reemplazando a Checo Pérez, pidió dos condiciones a cumplir: competir como figura y poder disfrutar de ello.

"Toda mi vida me ha encantado la competición, así que no creo que eso vaya a desaparecer, y creo que haré cosas el año que viene que me darán un subidón de adrenalina o encontraré actividades que me permitan sentirme bien", reveló Daniel Ricciardo. Así, ha generado una enorme preocupación entre los fans que posee Checo Pérez.

Una de las cuestiones que tiene en claro Daniel Ricciardo, es que 2023 tendrá poca acción. Lejos de verlo como una desventaja, el australiano siente que juega muy a favor de su figura, ya que le permitirá tener un panorama más claro de lo que busque en 2024.

Checo Pérez sabe que se acerca el fin

Aunque Daniel Ricciardo tiene una edad similar a la del piloto azteca, varios son los factores que juegan en contra para Checo Pérez. Uno de ellos es su tensa relación con Red Bull.

Sabiendo que Daniel Ricciardo aparece en mejor posición, Checo Pérez hasta el momento tiene claro que seguirá en 2023. Su vínculo finaliza en 2024 y nadie asegura que vaya a continuar.

