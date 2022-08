Checo Pérez revela su futuro tras finalizar su contrato con Red Bull

Sergio ‘Checo’ Pérez reveló qué pasará con su futuro, una vez que termine su contrato con Red Bull en 2024. En entrevista para el diario de Alemania, Bild, el piloto tapatío dio a conocer que no se ve retirado de la Fórmula 1.

"Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la F1, será tu vida, y no puedes dejar eso atrás", declaró para el diario alemán.

En otro tema, el mexicano Checo Pérez aseguró que debe adaptarse a los cambios hechos a su monoplaza. "Hemos desarrollado aún más el coche y ya no se adapta al 100 por ciento a mi estilo. Tengo que adaptarme porque actualmente se adapta mejor a Max (Verstappen)".

¿Checo Pérez puede vencer a Verstappen?

Pérez confía en que puede ganar el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 este 2022, donde ya demostró su nivel en circuitos como Montecarlo o Barcelona en los cuales se llevó la bandera de cuadros.

A pesar de que no ha tenido los resultados esperados durante los últimos Grandes Premios, el tapatío se encuentra en el tercer lugar del Mundial de Pilotos y quiere quedarse con el primer puesto al final del año.

El piloto de la escudería Red Bull Racing aseguró que es capaz de vencer a cualquier piloto, incluso a su compañero Max Verstappen, quien es el rival a batir, ya que es líder de la clasificación de pilotos.

“Puedo vencer a Max”

"A Max también (lo puedo vencer). Lo he demostrado varias veces esta temporada. Desafortunadamente, eso no será un éxito seguro. Max tiene una calidad increíble, es extremadamente genial para su edad y tiene muy buenas sensaciones con el coche”.

“Por eso la pregunta no es si puedo vencerlo en un fin de semana, sino cuántas carreras puedo terminar por delante de él. Se trata de consistencia. Eso distingue a un campeón", señaló el tapatío.

