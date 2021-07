Checo Pérez podría subir al podio en la segunda carrera de la F1 en México

Checo Pérez, quien es el volante de Red Bull también tocó el tema sobre si México recibirá una segunda fecha del calendario este año. Por lo que ha dicho:

"Sería algo muy especial poder llegar al podio ante mi gente. Es algo que es real, vamos a llegar muy bien adaptados", señaló en videoconferencia de prensa.

Hay que destacar que el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 2021 sigue en pie más que nunca, una cita que espera con ansias Sergio "Checo" Pérez y que por primera vez ve factible el subir al podio en casa y ante su gente; claro, si la pandemia lo permite.

Una segunda carrera de la Fórmula 1

Se comenta que aunque a través de las redes sociales se ha tocado el tema de recibir una segunda carrera de la Fórmula 1 en México, este solo es un rumor surgido entre los propios aficionados.

Pues al ver que Brasil sigue con problemas de contagios por la Covid-19 y es el que continúa en el calendario después del GP de la Ciudad de México, los cuestionamientos se dispararon entre los fans del deporte motor por si Brasil decide no correr y bajarse de la temporada.

Ante eso Checo Pérez ha dicho: "He escuchado de Estados Unidos que lo estaban contemplando, pero no de México, por ahora no se ha hablado mucho de eso, lo importante es que tengamos un Gran Premio en casa, esperemos que sea con público y dependerá de cómo estemos con la pandemia".

Si recordamos el Gran Premio de Austin de Estados Unidos se llevará a cabo el 24 de octubre, una semana antes del GP de la Ciudad de México.

Checo Pérez y su renovación con la Red Bull

Checo Pérez ha dado muy buenos resultados

Pérez ha tenido un campeonato mundial de la Fórmula Uno contrastante con muy buenos resultados y otros que han dejado que desear, pero el piloto mexicano se nota optimista por una posible renovación con Red Bull.

"Hemos avanzado bastante, el equipo está contento con mi trabajo, y yo con ellos, vemos un futuro juntos, pero los dos queremos continuar”.

El corredor Checo Pérez también ha mencionado para finalizar que si alguien sabe de su trabajo son sus ingenieros, mismos que están muy contentos con su trabajo y con los que ha hecho su carrera, haciendo siempre buen equipo.

