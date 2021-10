Checo Pérez llama ‘idiota’ a Schumacher tras choque en libres del GP de EU

Sergio Pérez se pronunció este viernes sobre el choque que tuvo con Mick Schumacher en la frenada de la curva 12 de la primera práctica del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.

El mexicano, quien no consiguió rebasar por el interior al alemán de Haas-Ferrari, se refirió a él como un “idiota” por no mirar por los espejos cuando se acercó por detrás, lo que pudo causar una tragedia.

Antes de conseguir el séptimo puesto en la primera práctica libre del GP de EU, Checo Pérez intentaba adelantar a Schumacher al final de la recta. Si bien no sucedió nada importante entre las máquinas, el conductor alemán dejó al mexicano muy enfadado. La Verdad Noticias te comparte lo que dijo.

‘Checo’ Pérez llama “idiota” a Schumacher

Checo no sufrió daños tras el incidente, pero igual criticó al piloto alemán.

A través de la radio del equipo Red Bull se escuchó a Checo Pérez decir:

"Qué idiota. No está mirando a los espejos". Schumacher, por otro lado, no tuvo nada que decir. El incidente no debería causar demasiados problemas, ya que fue solo la sesión de práctica; los autos no sufrieron daños y nadie resultó herido.

El piloto de Red Bull se destacó del lote; Pérez estableció algunos de sus mejores tiempos de vuelta en el duro compuesto Pirellis. La mayor parte de la parrilla se veía más cómoda y más rápida en el blando. Sin embargo, Checo también fue tan competitivo en las botas blandas.

Pérez terminó la carrera tres lugares detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen, y marcó un tiempo de 1:36, mientras que el mejor esfuerzo de Verstappen estuvo a 0,932 segundos del ritmo de sus rivales de Brackley. El líder del campeonato terminó tercero, detrás de su contendiente, Lewis Hamilton.

Checo Pérez 2021

El piloto mexicano estará un año más con Red Bull.

El piloto mexicano es parte de Red Bull, pues la escudería austriaca renovó un año más al mexicano para la temporada 2022. Pérez ha logrado una victoria y dos podios con la bebida energética, pues el piloto ha logrado un buen desempeño.

El próximo 3 de noviembre, Checo Pérez rodará con su monoplaza en la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, debido a la semana previa al Gran Premio de México, evento del Red Bull Show Run CDMX 2021.

