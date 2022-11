'Checo' Pérez enfurece con Verstappen: "Si tiene 2 campeonatos es gracias a mí"

Relaciones rotas en Red Bull luego de la carrera de este domingo en el Gran Premio de Brasil, con la polémica decisión de Max Verstappen para no obedecer la orden de equipo de dejar pasar a 'Checo' Pérez y no perdiera ventaja contra Charles Leclerc.

Las 71 vueltas fueron complicadas para el mexicano en todo momento, ya que el set de llantas seleccionadas no le permitieron demostrar de todo lo que era capaz, quedando varios puestos por detrás de lo que su auto debería estar en un día normal.

En todo momento se le dieron llantas medias, con las cuales perdía varios segundos con respecto a Russell y a los demás, pues en varios momentos quedó segundo por los undercats que realizaba al entrar a pits, pero ni esto le sirvió, pues lo terminaron rebasando Alonso, Leclerc, Sáinz Jr. y Verstappen.

Y fue precisamente este último quien ocasionó el problema al decidir que quedar en sexto valía más que todo el trabajo en equipo que se ha hecho para que el piloto de Jalisco quede en segundo lugar de la tabla de pilotos en la temporada 2022 de la Fórmula 1.

'Checo' Pérez enfurece con Verstappen

Pérez estaba furioso

Con solo una vuelta por correr, Max no pudo rebasar a Alonso, provocando que el equipo le pidiera, aunque algo tarde, que devolviera la posición a 'Checo' para que no perdiera ventaja sobre Leclerc, a lo cual no hizo caso y enfureció a Pérez, demostrándolo luego en la conferencia de prensa.

"Estoy muy sorprendido, no sé lo que sucedió, especialmente por todo lo que he hecho por él. Muy sorprendido, si tiene dos campeonatos es gracias a mí".

Las palabras de #ChecoPérez con respecto al asunto que Verstappen no cedió la posición al final de la carrera. #BrazilGP pic.twitter.com/Hd6nV3flOA — �������� ���������������� (@DanniMendiola) November 13, 2022

Estas palabras fueron las del piloto, que se sumaron a las de su radio luego de finalizar la carrera, pues Christian Horner se disculpó con él por la decisión de no actuar en equipo que tomó el holandés, dando otra frase que denotaban su sentir.

"Mostró quién es en verdad", dijo sobre su compañero.

�� Checo PÉREZ, INDIGNADO con Max VERSTAPPEN tras no devolverle la posición: "Ahí se demuestra cómo es DE VERDAD".#F1 #BrazilGP ����pic.twitter.com/lerv5YByB1 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 13, 2022

Una carrera más para definir todo

Checo tiene una carrera más

A pesar de la decisión del holandés, no todo está perdido para Sergio, que tendrá una carrera más, la última del año, para definir el segundo puesto del mundial de pilotos en la Fórmula 1, donde necesitará todo el apoyo de la escudería Red Bull.

Max Verstappen y 'Checo' Pérez ahora tendrán que hablar en privado para saber si esto se resolverá, o a partir de ahora tendrán que trabajar cada uno por su cuenta, debido a que estopudo haber terminado las relaciones del equipo.

