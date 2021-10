Checo Pérez corrió enfermo y sin tomar una gota de agua en el GP de Estados Unidos

“Fue una carrera durísima”, así calificó Checo Pérez el Gran Premio de Estados Unidos, pues mencionó que tuvo demasiado desgaste físico ya que corrió enfermo y sin tomar una gota de agua debido a una falla en el sistema de hidratación de su monoplaza; aún así, el mexicano consiguió su segundo podio consecutivo.

El circuito de las Américas, en Texas, Estados Unidos, es considerado uno de los más pesados para conducir por las altas temperaturas que se registran.

Tan solo este fin de semana, la temperatura a la que habrían estado expuestos los 20 pilotos dentro de sus monoplazas sería superior a los 50 grados centígrados, durante las casi dos horas que duró la carrera.

Checo Pérez, enfermo y sin agua

Checo Pérez no pudo hidratarse mientras corría el GP de Estados Unidos.

Tras finalizar la carrera en tercer lugar, Checo Pérez declaró que esta mañana amaneció enfermo del estómago, y que desde el inicio de la carrera tuvo un problema con el sistema de hidratación de su monoplaza, por lo que no pudo beber agua durante las 56 vueltas.

“Hoy en la mañana me llegó una diarrea muy fuerte, estaba bien hidratado, pero desde la vuelta uno el sistema para tomar agua no servía por alguna razón se descompuso y no tuve agua en toda la carrera”, dijo Pérez.

Lo anterior estuvo a punto de generarle problemas en el Gran Premio de Estados Unidos, ya que declaró que durante las últimas vueltas presentó algunos mareos por la falta de líquidos en su cuerpo.

“Ya venía un poco mareado, pero la gente me ayudó a mantenerme y bueno pudimos lograr el podio”, celebró.

Checo ganó tercer lugar en el GP de Estados Unidos

Red Bull se llevó el primer y tercer lugar del GP de Estados Unidos.

Como informamos en La Verdad Noticias, pese a todas las complicaciones, Sergio Pérez ganó el tercer lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, consiguiendo así su cuarto trofeo en la actual temporada con la escudería Red Bull.

Checo Pérez agradeció a los aficionados por apoyarlo este fin de semana en Estados Unidos:

“Muchas gracias por tanto apoyo, no me di por vencido por ustedes. De verdad muchas, muchas gracias”, expuso.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado