Checo Pérez arremete contra su ingeniero en pleno GP de Miami

Gran molestia sintió Sergio "Checo" Pérez tras quedar en cuarto lugar en el Gran Premio de Miami, pudiendo tener un mejor resultado el fin de semana pasado, lo cual fue evidente en la conversación que tuvo con su ingeniero tras perder 30 caballos de potencia en su motor.

Luego de subir dos veces consecutivas al podio, se esperaba que el mexicano volviera a lograr uno de los tres puestos en Miami, lo cual no fue posible por la falla en su monoplaza, y aunque su equipo intentó tranquilizarlo, su enojo fue bastante y los reclamos al ingeniero claros y evidentes.

"Estoy perdiendo potencia, ¿cómo puedes decir que es bueno?", sijo Pérez."Perdiste el rebufo, has retrocedido y perdido el rebufo", le contestó el ingeniero."Hombre, estoy perdiendo potencia. Mira mi línea de tensión, estoy buscando tres segundos para seguir", dijo Checo Pérez.

Checo Pérez mostró su enojo

Checo reportó la falla a sus ingenieros

Desde la vuelta 20 de 57 que Pérez Mendoza les avisó a sus ingenieros por la radio que estaba perdiendo potencia.Checo responsabilizó a las fallas para haber conseguido el podio Al final del GP, recalcó que los problemas con su monoplaza lo alejaron de la posibilidad de otro podio.

"No pude hacer nada, tenía demasiado déficit del motor, empujaba muchísimo en las curvas y no pude llegar a Carlos Sáinz. Tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía potencia en las rectas, ni con el DRS le podía a llegar a Carlos", expresó Checo.

