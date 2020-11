‘Checo’ Pérez HABLA FUERTE de su futuro en Fórmula 1.

Sergio ‘Checo’ Pérez se encuentra teniendo una de sus mejores temporadas en la máxima categoría del automovilismo tras 10 años de carrera, pero el futuro en la Fórmula 1 del piloto es una incógnita y ante ello recientemente habló de la situación que atraviesa en su continuidad en el máximo nivel.

“Si tengo que dejar el deporte, puedo irme con mucho orgullo, ya que he respondido con el material que he tenido. No mucha gente puede tener una carrera así. Así que veremos qué pasa, pero estoy en paz conmigo mismo”.

Esas fueron las palabras que emitió Sergio Pérez para el sitio oficial de la Fórmula 1, además de que en caso de irse mencionó que se va en paz por el desempeño mostrado y sentenció que la actual campaña pudo haber conquistado más podios; sin embargo también recordó las carreras que se tuvo que perder por el positivo de coronavirus.

“Ha habido cosas que hubieran podido salir mejor. Debería de tener dos podios esta temporada, debería de tener muchos más puntos. Perderme dos carreras no fue ideal en un campeonato tan corto, pero en general estoy agradecido especialmente con el nivel de consistencia durante el año o durante los años”.

'Checo' debe continuar en F1: Ross Brawn

Ante la llegada del piloto alemán Sebastian Vettel a la escudería Racing Point, el tiempo en dicho equipo para el azteca Sergio ‘Checo’ Pérez está contado y a la vez podría verse afectado en su continuidad en la Fórmula 1. Ante ello Ross Brawn, Director de la máxima categoría, lamentó que el tapatío de 30 años de edad pueda dejar irse siendo uno de los mejores conductores en la actualidad.

“Pérez hizo una gran actuación en Turquía. Ya lo he dicho antes, sería una tragedia que no continuara en F1 el año que viene. Merece un lugar en la parrilla, diría que es más que merecido”.

Sergio 'Checo' Pérez segundo lugar en Turquía.

Te Puede Interesar: ‘Checo’ Pérez CASI PIERDE el podio con Ferrari en el Gran Premio de Turquía

‘Checo’ Pérez ostenta el cuarto puesto en la clasificación general con 100 puntos. Sólo está por debajo del holandés Max Verstappen (170 unidades), el finlandés Valtteri Bottas (197) y el inglés Lewis Hamilton (307). Además Brawn mandó un mensaje a las escuderías para ir por un piloto competitivo de cara a la temporada 2021 de la Fórmula 1.

“Si tu equipo quiere un piloto competitivo para aprovechar cada oportunidad, Pérez es tu hombre”.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.