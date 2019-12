Chávez Jr. aseguró que Jacobs debió de ser descalificado por codazo

Siguen los reclamos por parte del boxeador Julio César Chávez Jr, quien acusa al boxeador estadounidense Daniel Jacobs de propinarle un codazo y distintas acciones que pudieron haber descalificado al pugilista estadounidense en el momento, siendo estas acciones las que le impidieron continuar con la noche de boxeo.

Cabe recordar, que el hijo de la leyenda abandonó la pelea en el sexto asalto, luego de terminar con la nariz fracturada por el codazo que Jacobs le propinó, para después irse de inmediato al hospital y proclamarse campeón el estadounidense de peso Pluma. Sin embargo el boxeador se manifestó en las redes sociales asegurando que la CMB tuvo que haber descalificado a su contrincante en la pelea.

Chávez Jr se le fue con todo a la CMB

Cuando me corto y no pude ver si yo le comento al doctor que no veía por la cortada que me hizo. su codo lo tenían que de descalificar. Pueden verificar en las reglas del @wbcmoro CMB tengo 10 puntadas en mi ojo izquierdo la cirugía fue exitosa un saludo” escribió Julio César Chavez Jr en su cuenta de Twitter.

Cuando me corto y no pude ver si yo le comento al doctor que no veía por la cortada que me hizo. su codo lo tenían que de descalificar. Pueden verificar en las reglas del @wbcmoro CMB tengo 10 puntadas en mi ojo izquierdo la cirugía fue exitosa un saludo @Jcchavez115 @EddieHearn — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) December 22, 2019

Ante estos resultados la afición se mostró molesta por lo que habían invertido para que la pelea acabara de esa manera, por lo que le empezaron a lanzar de objetos al boxeador a la hora que abandonaba el coloso, siendo el mismo Chávez Jr quien pidió disculpas a la afición quien en ese momento no podía respirar por la fractura de nariz.

Por otra parte el Campeón Saúl “Canelo” Álvarez escribió en su cuenta de Twitter polémico mensaje” Cabeza... metele cabeza también solo los mexicanos entienden jajajajaja” a quien honestamente nadie entendió causando polémica por tal comentario, ya que el tapatío derrotó a ambos boxeadores que estuvieron como protagonistas el pasado viernes.

Cabeza... metele cabeza �������� también solo los mexicanos entienden jajajajaja. https://t.co/SH1oiYkYm1 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 21, 2019

