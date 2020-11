Chávez Jr llama P3ND3J0 a Floyd Mayweather por sus grandes lujos (VIDEO)

Chávez Jr llama P3ND3J0 a Floyd Mayweather por sus lujos extravagantes (VIDEO)

Sin lugar a dudas, actualmente Julio César Chávez Jr. da más de qué hablar por sus acciones fuera del ring que por sus antiguas peleas, ya que en esta ocasión volvió a crear polémica luego de criticar a varios personajes del boxeo, entre ellos a Floyd Mayweather.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde el Jr estaba “filosofando” acerca de la gente que es “presumida”, poniendo de ejemplo los lujos que suele presumir Floyd Mayweather, a quien llamó “pendejo” por comprarse varios carros del mismo modelo.

Según información SDP Noticias, a pesar de que Julio César Chávez Jr. advirtió que Mayweather le cae bien, lo criticó duramente por el derroche que suele hacer gala, incluso, hasta lo comparó con el empresario Carlos Slim, y en La Verdad Noticias te contamos los detalles.

Chávez Jr le tiró a Floyd Mayweather

“Hay presumidos como Floyd Mayweather, quien me cae bien, pero se compra dos o tres Bugattis del mismo color, ya sé que tiene un chingo de dinero. Pero es de pendejos comprarse tres carros iguales, mejor cómprate uno y lo pintas. Ni Carlos Slim tira el dinero así”.

De la misma forma compartió en sus historias de Instagram otras reflexiones en el mismo sentido, pues reveló que se hizo boxeador debido a las carencias que vivió durante el periodo que Julio César Chávez, su padre, fue adicto a las drogas.

Ante esta situación, Julio César Chávez Jr. reconoció que el sufrir tal situación lo llevó a cambiar su estilo de vida y a buscar ganarse un lugar de privilegio en el boxeo mexicano más allá de las críticas que su propio padre ha vertido en su contra.

Julio César Chávez recordó su pasado

“Yo siempre he tenido dinero. Nunca me ha faltado de comer aunque mi papá perdió todo el dinero cuando andaba mal. No teníamos nada, por eso tuve que boxear, y ahora se queja de que peleo, pero si no hubiera boxeado quién sabe dónde andaría”.

Hace unos días el boxeador puertoriqueño Edgar Luis Berlanga amenazó a Chávez Jr al decirle que “le sacaría todo el perico a puñetazos”, a lo que el hijo de la leyenda le respondió: “El perico no se saca pendejo, se mete”.

