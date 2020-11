Chávez Jr arremete contra su propio padre Julio César Chávez ¿Lo perdimos?

No cabe duda que la credibilidad de Julio César Chávez Jr. está por los suelos y no solamente porque su carrera en el boxeo ha quedado a deber, sino que ahora se atrevió a criticar a su propio padre, quien es considerado como la “Leyenda” del boxeo mexicano.

El “Jr.” arremetió contra su progenitor luego de asegurar que desea retirarse del box profesional con alegrías y no en el “peor momento”, comparándose con lo hecho por su padre Julio César Chávez, quien puso fin a su trayectoria a los 38 años de edad.

Cabe recordar que las últimas peleas de Julio César Chávez fueron muy por debajo del nivel que llegó a mostrar cuando estaba en la cúspide de su carrera, mientras que Julio César Chávez Jr. ha protagonizado más penas que glorias en los últimos años.

Chávez Jr. no quiere terminar como su padre

“Sigo boxeando porque me falta algo por darle al boxeo y porque quiero terminar la carrera ganando y con la frente en alto, no como mi papá, ya con mucha edad y en su peor momento, quiero terminar la carrera de una buena manera”, dijo el Jr según información de SDP Noticias.

Pero eso no fue todo lo que declaró el “hijo no pródigo” del “César del Boxeo”, ya que también aseguró que se retirará cuando lo haya ganado todo. “Quiero que la gente vea que me retiré bien del box y que no me queda nada por hacer”, sentenció.

Como te lo informamos anteriormente en La Verdad Noticias, actualmente Chávez Jr. se encuentra preparándose para medirse ante el argentino Nicolás Masseroni, pelea que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre, en Culiacán, Sinaloa.

Julio César Chávez Jr. podría estar al borde del fin

La pelea contra Nicolás Masseroni puede ser la más importante en la trayectoria de Chávez Jr., toda vez que marcará la pauta para saber si cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar a los mejores del mundo, tal como dijo en entrevista con Marca Claro.

Te recomendamos Chávez Jr llama P3ND3J0 a Floyd Mayweather por sus grandes lujos (VIDEO)

“Puede ser la más importante por las controversias que han habido que si me retiro o sigo. Estoy joven, no pienso en retirarme, aunque digan muchas cosas, pero al igual que todos ustedes, quiero verme boxeando unos rounds buen y tener la oportunidad que la gente me analice y vea si tengo cualidades y así enfrentar a los mejores; es el objetivo de esta pelea”.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.