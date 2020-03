Charlyn Corral quiere saber por qué no es convocada a la Selección Mexicana

La delantera mexicana del Atlético de Madrid, Charlyn Corral, solicitó una respuesta al por qué sigue sin ser convocada a la Selección Mexicana, ésto a pesar de que ha logrado anotar cerca de 100 goles en LaLiga Femenil de España, además de tiene haber defendido los colores del Levante de Italia y actualmente con el conjunto de las Colchoneras.

Charlyn Corral

Charlyn quiere saber por qué no es convocada

Ante esta lamentable situación, Charlyn Corral aseguró en una entrevista realizada por la cadena Fox Sports, que continúa sin entender por qué el director técnico de la Selección Mexicana, Christopher Cuellar, no llamó a la delantera a las eliminatorias del Preolímpico femenil rumbo a Tokio 2020.

Charlyn Corral es la goleadora del Atlético de Madrid

"A mi nunca se me convocó e inclusive nunca se me notificó, creo que el último torneo en el que estuve fue Panamericanos de ahí nunca más tuve contacto, nunca se dejó claro el motivo de mi no convocatoria, inclusive se dijeron cosas un poco incoherentes, yo siempre he hablado en la cancha, entonces no sé porque no me quieren, a mi me gustaría que se me hablara con la verdad", detalló la futbolista.

Charlyn Corral quiere defender los colores del Tri

A pesar de la mala comunicación con los directivos, Corral destacó que no le cierra las puertas al Tri, pues es más su pasión por defender los colores de su país. Y quien mejor que ella para hacerlo, ya que hace unos meses recibió el premio al mejor gol anotado durante la temporada 2018-2019 en la liga femenll española .