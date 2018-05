Charlyn Corral, crack mexicana de futbol que triunfa en Europa

¡Charlyn Corral la está rompiendo en Europa!

Con tan sólo 14 años hizo historia en ser la jugadora más joven en marcar un gol en un Mundial.

Charlyn recibió un servicio largo en medio de dos defensoras rivales y, botando una vez, manejó el esférico con el pie. Después salió a toda velocidad corriendo hacia su lado izquierdo.

“Dispara, dispara”, tenía en mente en los breves segundos que siguieron. La futbolista mexicana amagó un tiro con la pierna izquierda, pero una de las jugadoras contrarias ya estaba colocada enfrente de ella. Charlyn realizó un recorte, se detuvo por completo dejando el balón totalmente sin movimiento delante de su pierna derecha. Movió el cuerpo para acomodarse e impactó la pelota con la parte interna de su pie.

La pelota se fue elevando poco a poco, formando un arco en el aire y finalmente se clavó en el ángulo de la portería. Era el primer partido de la campaña actual, en la que ya suma más de 23 goles y se aproxima con mucha velocidad para llegar a ser la primera jugadora mexicana campeona de goleo en España, desde la época en la que Hugo Sánchez lo lograra en la temporada 89-90.

Charlyn se convirtió en un fenómeno del futbol femenil, una total crack por el desempeño futbolístico que ha mostrado a lo largo de la campaña. Bastaron sólo tres años para convertirse en la goleadora histórica de su club, el Levante Femenino, y ha conseguido ser seleccionada nacional en tres mundiales sub-20 y dos más con el equipo mayor.

Su primera convocatoria a la Selección fue apenas teniendo 11 años y a los 14 marcó el récord como la futbolista más joven en la historia en marcar en un Mundial.

En la actualidad tiene 26 años

“Ha sido un gran año y una gran experiencia estar aquí en España”, afirmó la futbolista en entrevista telefónica desde Europa.

“No voy a bajar los brazos”.

La seleccionada nacional, Charlyn, aprendió a jugar futbol a lado de su papá y hermano en su natal Ecatepec, Estado de México. Sus padres la ayudaron en su paso en el deporte y en poco tiempo ella demostró un talento asombroso con el balón que la hicieron afortunada para recorrer el mundo, sin embargo sus orígenes los tiene muy presentes.

“Mis padres me enseñaron a salir del barrio, pero da tristeza leer de la violencia y los problemas del lugar donde crecí”, comentó. “El deporte es una buena forma de que los jóvenes no se metan en problemas, pero no es suficiente, se necesita educación”.