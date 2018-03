'Chapo' deja el timón de los Tigres de Quintana Roo

REDACCIÓN / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- El día de ayer la directiva del club de béisbol Tigres de Quintana Roo, tuvo que tomar otra complicada decisión al anunciar el cese como manager del sonorense Roberto ‘Chapo’ Vizcarra, quien deja al equipo en la cuarta posición de la zona sur, y aun con el destino en sus manos para buscar el boleto a la postemporada.

Vizcarra Acosta ya no dirigirá más a los Tigres

RUMBO A LOS PLAYOFFS

en este 2017, pero él seguirá unido a la organización a la que le entregó dos títulos como manejador, toda vez que estará trabajando con el talento joven de los felinos, como lo hizo durante varias temporadas, antes de convertirse en el exitoso timonel que es en la actualidad. Por lo pronto para estos cuatro juegos que restan en esta semana en el estadio Beto Ávila de Cancún , ante Vaqueros del Unión Laguna y Generales de Durango ; el equipo será dirigido por Héctor Hugo Hurtado, quien se venía desempeñando como coach de tercera base, quien la temporada pasada ya dirigió por un tiempo a los Broncos de Reynosa. Es así como los Tigres afrontarán estos últimos 20 juegos del calendario con la mira puesta en los playoffs.El cambio fue una decisión difícil para la directiva del grupo felino, pues por el tiempo, mismo que lo tienen encima, no era óptimo, sin embargo, esperar más tiempo no iba a ser lo mejor para el conjunto en su camino a los playoffs. El ‘es una pieza importante para el club, por lo que seguirá dentro del conjunto, sin embargo, estará dedicado a encaminar al talento joven de los felinos para transformarlos en jugadores que puedan llegar al diamante del Beto Ávila para ayudar al equipo. Para los juegos contra Vaqueros y Generales, el trabajo recae en los hombros de Héctor Hugo Hurtado, mismo que no desconoce la dirección, por lo que es la pieza más adecuada para dirigir a los Tigres de Quintana Roo de cara a sus próximos partidos, para después adaptar el estilo y buscar los playoffs.