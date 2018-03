'Champions', oportunidad de oro para el astro Cristiano Ronaldo

AFP / La Verdad Noticias. A pares, así ha empezado marcando en la Liga de Campeones el astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que lleva ya cuatro goles en la competición continental en franco contraste con su sequía en la Liga. Cristiano, que ya había marcado un doblete en la primera jornada de la 'Champions' al modesto Apoel chipriota (3-0), volvió a repetir ayer la hazaña ante un Borussia Dortmund de bastante más entidad. "Siempre me gusta jugar contra grandes equipos", afirmaba el luso a la página web de la UEFA tras el encuentro en Alemania, que el Real Madrid ganó 3-1. Tras abrir Gareth Bale el marcador, Cristiano hizo el segundo en el 49 rematando una asistencia del galés, antes de rubricar su segundo tanto tras una gran carrera (79). Con sus cuatro tantos en dos jornadas europeas, el luso está a uno del por ahora máximo goleador de esta temporada, el delantero del Tottenham Harry Kane (5), con el que se medirá el 17 de octubre en el Santiago Bernabéu.

"Marcar goles en esta competición es algo increíble para mí. Estoy encantado y feliz de haber podido hacer mi trabajo esta noche", añadió a UEFA.com el hombre que ayer sumó su partido oficial número 400 con el Real Madrid.

110 goles en 'Champions'

"Parece que tengo que demostrar partido a partido lo que soy, me sorprende la opinión pública a mi respecto. Una vez más los números hablan por sí mismos", afirmó el luso ayer tras el encuentro.

"Soy un profesional ejemplar y nunca me desespero, siempre tengo la mente sana y limpia, preparada para los desafíos y la critica, que cada vez es peor", añadió el astro portugués, que apunta a su quinto Balón de Oro.

Vivir para el fútbol

"Con Cristiano liberado del grillete de la sanción y de la mufa que le agarró al regreso de la misma, el Madrid puede sentirse de nuevo capaz de cualquier cosa", escribió hoy el director de AS, Alfredo Relaño.

"No escuchaste esto de mi boca (que se quiera ir), la gente habla de Cristiano todos los días en todo el mundo. Si tuviera que contestar a todos viviría para la prensa, pero vivo para el fútbol", aseguró ayer a la televisión española Mega.

Cristiano no para de acumular tantos en un campeonato, del que la pasada campaña se convirtió en el primero en superar la barrera de los 100 goles. El luso lleva 110 dianas en la 'Champions', una de ellas logradas en la ronda preliminar, para ser el máximo anotador histórico, lejos de su principal perseguidor, el astro argentino del Barcelona, Leo Messi (96). Cristiano, de 32 años, alcanzó además ayer su gol 411 con el Real Madrid para seguirse afianzando como el máximo goleador de la historia del equipo blanco, al que llegó en 2009, superando ya de largo el anterior récord de Raúl González (323). "Dudar de él es una temeridad", escribió hoy AS, en referencia a las críticas recibidas por el luso en estos últimos días, especialmente ante su sequía goleadora en la Liga, donde todavía no ha marcado en también dos encuentros.La victoria ante un equipo al que el Real Madrid nunca había ganado en su campo ha devuelto la sonrisa a un Cristiano que tras seis jornadas de Liga sólo ha jugado dos tras purgar una sanción de cinco encuentros, impuesta en agosto en la Supercopa de España.Atrás parecen haber quedado los rumores sobre su deseo de dejar el Real Madrid tras sus problemas judiciales en España.