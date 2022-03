Champions League: Puyol dedica emotivo mensaje rumbo al Barcelona vs Real Madrid

A tan solo días del duelo del esperado duelo de la Champions League entre el Barcelona y el Real Madrid, el ex capitán del equipo azulgrana Carles Puyol, se dirigió a las jugadoras de Giráldez para alentarlas antes del importantísimo encuentro en el Camp Nou.

El Barca ha llevado un puntaje excepcional al no perder un partido oficial por más de un gol desde que cayera por 4-1 ante el Olympique Lyonnais en la final de la Champions en 2019. Por su parte, el Real Madrid, sólo ha marcado tres goles o más de nueve de los 34 partidos que ha disputado esta temporada.

Previamente en La Verdad Noticias te dimos a conocer los resultados de los Cuartos de Final, por lo que en esta ocasión te traemos todos los detalles del Barca rumbo al histórico duelo en el Camp Nou.

Carles Puyol dedica importante mensaje al Barcelona

Carles Puyo, ex capitán del equipo azulgrana

El ex capitán del azulgrana, Carles Puyol, expresó su cariño y admiración sobre las jugadoras a quienes dedicó unas especiales palabras previo al juego programado para el próximo miércoles 30 de marzo.

"Esto es sagrado y os agradezco que me dejéis estar aquí. Hablé con el mister y me dijo si quería venir. Es un honor, soy un fiel seguidor vuestro, disfruto muchísimo. Todos los culés estamos superorgullosos de lo que estáis haciendo", indicó.

Asimismo, sentenció “es difícil ganar después de ganar. Los rivales van a por vosotras y es más complicado. Tenéis oportunidad de seguir haciendo historia y no lo dejéis pasar. El fútbol pasa muy rápido y no os daréis cuenta y ya no tendréis oportunidad de jugar. Es lo que yo echo más de menos”.

Por último agregó: "Lo único que os pediría es que sigáis así, que no cambiéis, que no dejéis de hacer las pequeñas cosas que son las que marcan la diferencia y seguid disfrutando".

¿Qué equipos juegan la Champions League femenina?

l esperado duelo será el próximo miércoles 30 de marzo en el Camp Nou

La UEFA Women's Champions League 2021/22 alcanza los cuartos de final, ronda en la que se medirán FC Barcelona y Real Madrid. El esperado duelo será el próximo miércoles 30 de marzo en el Camp Nou. ¿Qué equipo consideras que pasará a la siguiente ronda? Déjanos tus comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!