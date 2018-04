Champions League: Previa del sorteo de Semifinales

El sorteo de las Semifinales de la UEFA Champions League se llevará a cabo este viernes a las 06:00 A.M. Dicho evento se realizará en las oficinas de la UEFA en Nyon, Suiza.

Liverpool, Bayern de Múnich, Real Madrid suman 22 títulos de la Copa de Europa/Champions League, AS Roma acude por segunda ocasión a esta instancia. El conjunto merengue es el máximo ganador con 12, es el favorito a obtener el título por tercer año consecutivo. Liverpool y Bayern Múnich tienen 5 trofeos cada uno, mientras que AS Roma no cuenta con ninguno.

Andriy Shevchenko, exjugador ucraniano, embajador de la final de Kiev (26 de mayo), será el responsable de sacar las bolas que determinará la estructura de las semifinales y el orden de la final.

En el sorteo estarán representadas las cuatro principales ligas europeas y no habrá condicionante alguno para los cruces. Consiste en que el primer equipo que aparezca jugará como local ante el segundo, y lo mismo con la tercera y la cuarta bola.

Roma, 'Cenicienta de Champions League

Roma sorprendió a medio mundo al dejar fuera al Barcelona. El equipo italiano remontó en el Olímpico el 4-1 encajado en la ida en el Camp Nou. Venció por 3-0 en la vuelta con un buen desempeño por parte de todo el club, principalmente del delantero bosnio Edin Dzeko, su mejor artillero con seis goles.

Bayern de Múnich, el rival discreto

Bayern Múnich no se le facilitó en los cuartos de final frente a Sevilla, pero consiguió su pase a semifinales con el global de 2-1 que sacó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán gracias a dos goles en propia meta.

Liverpool, de vuelta para conseguir la gloriosa europea

El Liverpool logro su pase a los cuartos de final a costa de otro club inglés, el Manchester City de Josep Guardiola, que figuraba como favorito.

Real Madrid, en busca del tricampeonato

El Real Madrid consiguió una victoria frente al club Juventus con un marcador global de 4-3. El conjunto merengue se llevó un susto, después de que Juventus iba ganando hasta el minuto 90' 0-3 y por una jugada polémica se marcó penal a favor del conjunto dirigido por Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo fue el responsable de marcar el gol que puso al Madrid en Semifinales de la Champions League.