Champions League: Para Zidane, perder la champions no sería un fracaso

El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que ningún club "tiene más hambre" de título que el conjunto blanco al disputar la Final de la Champions League, haciendo nuevamente énfasis que no sería un fracaso no conquistarla y finalizar la campaña en blanco.

"Nosotros tenemos y vamos a tener siempre la misma ilusión, la misma entrega de siempre, nadie nos puede decir que tenemos menos hambre que los demás, somos el Madrid", declaró este martes en el tiempo de puertas abiertas a los medios de cara a la Final del sábado contra el Liverpool en Kiev.

"Siempre queremos más y vamos a dar todo para intentar hacerlo de la mejor manera posible", agregó el entrenador blanco, que tiene otra vez la responsabilidad de encarar su tercera Final de Champions luego de ganar el trofeo en 2016 y 2017.

Es una realidad que el campeonato europeo es lo único que puede salvar la temporada después de no conquistar la Liga ni la Copa del Rey, aunque para Zidane no sería un fracaso una derrota.

"No hay ningún fracaso aquí", declaró Zidane, que sólo calificó de "un palo duro" la eliminación en Copa del Rey.

"El Real Madrid siempre quiere ganar todo, pero no siempre se puede ganar todo, lo importante es meter ilusión, las ganas, el trabajo, fracaso es si no estás motivado, si no trabajas", comentó Zidane.