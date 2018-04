Champions League: Mehdi Benatia declaró que fue una violación la eliminación de la Juventus en la Champions

Mehdi Benatia, defensa de la Juventus, expresó su sentir después de lo sucedido en minutos de compensación antes de finalizar el partido, calificó como "violación" la eliminación de su club en Cuartos de Final de la UEFA Champions League, aunque ganaron 1-3 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

"Es una violación, que quieres que te diga, es una violación. Hacemos el partido que queríamos, vamos ganando 3-0 en Madrid y llega esta acción en el último minuto", no dudó en expresar su queja Benatia sobre el penal que cometió sobre Lucas Vázquez y que provocó el gol blanco.

"Cristiano mete un balón en el área sobre Vázquez, que quiere controlar con el pecho para marcar de cabeza, no me ve llegar por detrás, intento rodearlo para no tocarlo y con mi pie izquierdo toco el balón", aclaró.