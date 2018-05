Champions League: Mané envió 300 camisetas de Liverpool a Senegal

El delantero del Liverpool, Sadio Mané, se tomó el tiempo de enviar 300 camisetas de su equipo a su pueblo natal en Senegal para que los seguidores las utilicen mientras se juegue la Final de la Liga de Campeones de este sábado en la que los Reds se enfrentarán con el Real Madrid.

El atacante del club inglés, que forma parte de una temible delantera a lado de Mohamed Salah y Roberto Firmino, tiene fe de que Bambali se paralice y sus dos mil habitantes se coloquen delante del televisor para observarlo jugar en la gran cita europea.

Sadio Mané

En el año 2005, cuando Mané contaba con sólo 13 años, se le presentó una posición similar para celebrar la victoria del Liverpool en la Final de la Liga Campeones del 2005 sobre el AC Milan y ahora, con 26 años, mantiene la esperanza de poder regresar a Bambali, donde todavía reside su familia, con la felicidad y el reconocimiento de la Orejona.

"Si por aquel entonces me lo hubieran dicho, que estaría jugando la Final de la Champions League, no me lo hubiese creído. Ojalá ganemos", señaló. "Mi familia todavía vive en el pueblo. Mi madre y mi tío. Todos van a estar atentos al partido", señaló.

"El pueblo tiene dos mil habitantes. Compré 300 camisetas de Liverpool para enviárselas a los vecinos de Bambali, para que los aficionados puedan usarlas para ver la Final", aseguró.

Mané posee claros recuerdos de la Final de 2005, cuando el Liverpool logró la remontada de un 3-0 para imponerse al Milan.

"Recuerdo que el AC Milan ganaba 3-0, después el Liverpool consiguió empatar 3-3 y venció en la tanda de penales. Fue un gran recuerdo para mí", dijo Mané. "La vi en mi pueblo y en ese momento no estaba apoyando al Liverpool. En aquella época era un seguidor del Barcelona", indicó.

"Recuerdo estar con un amigo, un gran amigo mío que es un fanático del Liverpool. Con el 3-0 de desventaja se desentendió del partido", rememoró Mané.

"Dejo de mirar la Final y salgo de allí corriendo como un loco para escapar. Después regreso a la conclusión del encuentro y no podía creerlo", aseveró el delantero del Liverpool.