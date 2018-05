Champions League: "La derrota va a hacer mucho daño al Liverpool", Henderson

Jordan Henderson, el capitán del Liverpool, reconoció que luego de caer 3-1 en la final de la Champions League frente al Real Madrid, que la derrota "va a hacer mucho daño durante un tiempo" por la manera en cómo se dio todo.

La victoria del Real Madrid se centró en dos errores garrafales del arquero alemán Loris Karius: el primero apareció luego de un intento de pase del portero que Karim Benzema interceptó y en el tercero no detuvo el esférico después de un disparo lejano de Gareth Bale.

Cuerpo"Estamos decepcionados. Nos metimos en el partido con el gol (del empate del senegalés Sadio Mané), pero hubo errores", señaló al canal BT Sport.

"Es frustrante. Dominamos durante los primeros 25 minutos. No deberíamos haber encajado algunos goles esta noche. No sé qué pasó en el primero y en el segundo él (Karius) no pudo hacer nada (en una chilena espectacular de Bale). En el tercero siempre es difícil, el balón se mueve mucho", aclaró.

"Pero hemos perdido en equipo. Vamos a utilizarlo para avanzar, tenemos un super equipo y un super entrenador. La Copa del Mundo llega y vamos a pasar rápido a otra cosa... pero nos va a hacer daño durante un tiempo", indicó.

Finalmente, el capitán reconoció que "el Real Madrid merecía ganar, son un equipo formidable".

