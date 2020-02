Champions League: Gattuso asegura que "Chucky" Lozano no jugará ante Barcelona

El Napoli del futbolista mexicano Hirving "Chucky" Lozano, recibirá este martes al Barcelona en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Champions League, sin embargo, en entrevista previa al partido, Gennaro Gattuso, dio a conocer el porqué el jugador azteca no ha tenido minutos y es poco probable que juegue ante el equipo catalán.

Irving Chucky Lozano

Gennaro Gattuso habló sobre la ausencia del "Chucky"

"En este momento estoy tomando decisiones e Hirving debe trabajar para estar listo. No sólo no está jugando él, otros jugadores muy importantes no están jugando. Lozano tiene que trabajar y estar listo. Por el momento no está encontrando espacio porque estoy buscando otras características".

Champions League: Gattuso asegura que "Chucky" Lozano no jugará ante Barcelona

Al ser cuestionado sobre si el atacante mexicano tendrá minutos para el duelo contra el conjunto azulgrana, Gennaro Gattuso dejó en claro su decisión sobre la posibilidad de que el “Chuky” Lozano entre al terreno de Juego. "No. No creo que juegue", sentenció Gattuso, además de insistir en varias ocasiones que Hirving tiene mucho que trabajar.

Gattuso insistió en la falta de trabajo del Lozano

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

En otro tema el estratega italiano, hizo algunos comentarios sobre el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, a quien Gennaro considera un ejemplo a seguir para todos los futbolistas alrededor del mundo.

Gattuso habló sobre la grandeza de Messi

Te puede interesar Champions League: Horario y dónde ver Napoli vs Barcelona por los Octavos de Final

"Mañana hay que sufrir, pero estaré satisfecho si no tenemos miedo, si estamos vivos, si respetamos al oponente pero si jugamos duro. Sobre Messi he leído si hacer una jaula o no, pero necesitamos el juego colectivo. No es solo él. Es el mejor del mundo, por cómo ha vivido toda su carrera. Siempre es perfecto, nunca una palabra fuera de lugar, es un ejemplo para todos”.

�� ¡LO TIENE BORRADO! ��#ChampionsxFOX Gattuso fue contundente por la ausencia de Hirving Lozano:



"No está jugando porque en este momento estoy tomando otras decisiones"



Los detalles de cómo lo ha visto @GironesDaniel



"He visto a un 'Chucky' apagado, solitario y muy serio" pic.twitter.com/qE8nHZqv2v — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana