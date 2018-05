Champions League: Final impedirá que Gareth Bale juegue frente a México

El delantero galés, Gareth Bale, está muy cerca de coronarse tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, sin embargo, este objetivo alcanzado impedirá que juegue contra la Selección Mexicana.

La Selección Azteca y Gales se medirán en un juego amistoso el próximo 28 de mayo en Los Ángeles, California, solamente dos días después de que se haya disputado la Final de la Liga de Campeones en Kiev, Ucrania, motivo por el cual Gales no cuenta con el delantero merengue.

Real Madrid celebrando

El partido frente a Gales funcionará como un ensayo de cara al encuentro que manejará México el 27 de junio ante Suecia en el Mundial Rusia 2018, considerando que éste será su rival con el que peleará por el segundo lugar en el Grupo F en Ekaterimburgo.

Por otro lado, el Tricolor también sufrirá de ausencias importantes para el 28 de mayo, debido a que futbolistas como Andrés Guardado, Héctor Moreno, Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Marco Fabián y Carlos Salcedo tendrían muy pocos días de concentración antes del encuentro.

¿Victoria del Real Madrid también alegrará al Tri?

Después de que Real Madrid empatara 2-2 con el Bayern Múnich en el partido de Vuelta de la Semifinal de Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu, logró su pase a la Final por el marcador global (4-3).

El conjunto merengue está muy cerca de hacer historia en La Liga de Campeones, de conquistar el título, sería la tercera 'Orejona' consecutiva. El Madrid dispuará esa Final el 26 de mayo en Kiev, Ucrania, dos días antes del encuentro de Gales frente a México.

Gareth Bale con Gales

Existen dos puntos de vista, el primero sería que el cuerpo técnico se alegrara que Gales no tendrá a su figura en el terreno de juego ni en el banquillo y, la segunda, que es la más realista, que al estratega colombiano, Juan Carlos Osorio, le genere molestia, ya que no será un encuentro en donde se pueda decir que las dos fuerzas se enfrentaron al 100%. Sería más útil que el TRI se mida con Gales con Gareth Bale en sus filas. Lamentablemente no será así.

DT de la Selección Mexicana Juan Carlos Osorio