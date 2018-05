Champions League: Arquero del Bayern Múnich lamenta regalo al Real Madrid

¡Fuerte golpe anímico! Fue el que recibió Sven Ulreich, el portero del Bayern Múnich, tras error que dio el 2-1 al Real Madrid y que la historia pudo ser distinta si no ocurría. El guardameta reconoce que no se explica su grave error frente al conjunto merengue, con fue factor para la eliminación del conjunto alemán en las Semifinales de la Champions League.

"Queríamos llegar a la Final y dimos lo máximo. Cometí ese error, que no tiene sentido. No me lo explico. Me hace daño por mi equipo y por vosotros, los aficionados", publicó este miércoles en Instagram el suplente de Manuel Neuer, día después del empate en el Santiago Bernabéu, que no permitió al club bávaro disputar la Final de la Champions (triunfo del Real Madrid por 2-1 en la ida en Alemania).

"Las palabras no pueden describir hasta qué punto estoy decepcionado por esta eliminación en la Liga de Campeones", agregó.

La fotografía del portero, sentado totalmente solo en el terreno de juego del coliseo blanco luego del encuentro, dio la vuelta al mundo por medio de las redes sociales y la prensa.

En nombre de sus compañeros de equipo, Javi Martínez respondió de forma rápida al texto de Instagram.

"Nos has salvado la piel a menudo".

Su director técnico, Jupp Heynckes, decidió no ser muy crítico una vez finalizado el encuentro y compartió la responsabilidad de ese gol "regalo" con Corentin Tolisso, que envió un servicio a Ulreich "que no debía haber hecho", de acuerdo al entrenador.

"Sven ha hecho una temporada formidable", comentó Heynckes luego del partido.

Jupp Heynckes

"Tiene solamente una mancha. Quería agarrar el balón con la mano y se dio cuenta de que no era posible, se confundió. Es doloroso para él y para el equipo", declaró el estratega.

Esa falta de concentración entre Tolisso y Ulreich hizo posible que Karim Benzema ponga el partido a favor de su club 2-1 provisional y complicar gravemente la situación para el equipo bávaro.

Corentin Tolisso