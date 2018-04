Champions League: Árbitros mexicanos e internacionales opinan sobre penal al Real Madrid

La jugada en donde marcaron el penal por un supuesto empujón de Benatia sobre Lucas Vázquez en el encuentro entre el Real Madrid y el Juventus en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, quedará marcado en la historia, pues la jugada fue muy polémica, no terminó siendo una jugada clara para varios hinchas, aun para algunos exárbitros profesionales, los cuales difieren entre si era o no penal.

Por medio de las redes sociales distintos ex árbitros expusieron su punto de vista acerca de la jugada, entre ellos Felipe Ramos Rizo, quien lo dio por bien marcado.

En el ámbito internacional el exsilbante Andújar Oliver aseguró que no tenía por qué ser marcado y menos en tiempo de compensación.

El exárbitro internacional Martín Navarrete afirmó que una jugada así fue una acción muy arriesgada por parte de Benatia, la cual podía ser sancionada y así fue.

En contraparte para el español Iturralde González, no fue correcta la decisión ya que no hubo contacto suficiente: "El derribo de Benatia sobre Lucas Vázquez no es suficiente. No debería haber señalado penalti".