Champions: Carvajal no ve como fracaso si no consiguen la Copa

Dani Carvajal, lateral del Real Madrid no ve con mala cara si los merengues no levantan la Copa en la Final de la UEFA Champions League. Esta será la tercera Final consecutiva en el torneo, por lo que la afición sí espera que hagan historia.

Sin embargo, el lateral también está consciente de que llegar a un Final no es tarea fácil, pues sabe que más de un equipo quisiera estar en su lugar. Además, fueron varios los que se esforzaron para llegar a esas instancias y sólo dos quipos lo lograron.

“Llegar a la Final no es fácil todos los equipos quieren estar aquí en Kiev y todos los equipos hicieron todo por estar aquí y no lo han conseguido y lo que nosotros haremos es disfrutarla y competirle y ojalá quede de nuestro lado pero no es un fracaso si no lo conseguimos“, dijo Dani.