“Chaco” Jiménez le dice adiós a las canchas

Se despide un referente en el mediocampo, un jugador con liderazgo y que en los momentos difíciles ahí estaba con su pierna izquierda buscando el momento de marcar, Cristian “Chaco” Jiménez quien jugo para los clubes con mayor prestigio en México como América, Pachuca y Cruz Azul, ayer por la noche tuvo que decirle adiós a las canchas de manera profesional.

En un partido amistoso, en homenaje a Cristián Jiménez, las muestras de cariño en el Estadio Hidalgo fueron sorprendentes, luego de la positiva respuesta de la afición que lo alentaron y corearon su nombre en todo momento. En el partido de despedida también estuvieron el presidente de Cruz Azul Billy Álvarez, así como también el presidente del Club Pachuca Jesús Martínez.

Emotivo homenaje en el Hidalgo

¡EL HOMENAJE DE CHRISTIAN GIMÉNEZ PARA MIGUEL CALERO! �� #GraciasChaco @chaco_81 se fundió en un abrazo con los hijos de Miguel Calero en el momento más emotivo de la noche en el Estadio Hidalgo pic.twitter.com/DTkyL7rMta — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 15, 2019

Al culminar el encuentro, el ahora leyenda del futbol mexicano rompió en llanto al ser ovacionado por sus amigos y aficionados y de inmediato sus familiares, como su hijo Santiago, actual jugador de Cruz Azul y Francisco, su padre, quien viajó desde Argentina, lo abrazaron en donde el jugador no pudo contener las lágrimas.

¡Y LAS HIJAS DE 'CHACO' CORRIERON A ABRAZARLO! #GraciasChaco La sorpresa que se llevó @chaco_81 en su partido de despedida... ¡Y después lo acompañó toda la familia en la cancha! pic.twitter.com/JGwJ7x45my — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 15, 2019

“Soy un privilegiado, amo jugar futbol. México, mi país, me agarró de la mano en 2004 y hoy no me sueltan, agradezco de corazón, agradezco a mi familia y a mis amigos que los amo con todo mi corazón", argumentó en sus últimas palabras.

Por su parte el marcador fue lo de menos en el partido protagonizado por un equipo de exfutbolista de los Tuzos y otro formado por sus excompañeros de Cruz Azul en donde culminó por marcador de 4-2, siendo un partido muy emotivo para todos los asistentes, sin embargo Cristian se quedó cerca de anotar, pero la saga defensiva le impidió el disparo.

¡NO EXISTEN PALABRAS PARA DESCRIBIR EL DISCURSO DE 'CHACO' GIMÉNEZ! �� #GraciasChaco ¡Solo vean, escuchen, intenten no llorar y dejen su ❤️ para estas emotivas palabras de @chaco_81!



�� "GRACIAS, MÉXICO, POR TODO LO QUE ME DIERON; GRACIAS, FUTBOL" �� pic.twitter.com/7gBJWf5nKj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 15, 2019

Por el momento el ex jugador argentino naturalizado mexicano se encuentra con su faceta de comentarista en el programa de la Última Palabra trasmitida por Fox Sports.

