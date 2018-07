“Chaco” Giménez anuncia su retiro; estos serían sus últimos seis meses

Christian “Chaco” Giménez ha dado a conocer que el Apertura 2018, será el último torneo que enfrente como futbolista profesional pues anuncia su retiro luego de más de 20 años de carrera.

El futbolista que actualmente milita en el Pachuca, indicó que estos podrían ser sus últimos seis memes como profesional. Sin embargo, declaró que no quiere apresurase pero sabe que su retiro está cerca.

“Yo creo que son los últimos seis meses, no me quiero apresurar, pero hoy en mi cabeza pienso que ya estamos a tiempo y realmente hoy puedo decir que cuando en mi cabeza me planteo algo, tiene que ser convencido y el futbol me mueve en todos los sentidos, pero puede ser la última temporada”, dijo Giménez.

Con 37 años de edad y 20 años de carrera como futbolista, el “Chaco” es uno de los ídolos de la Máquina Cementera de Cruz Azul aunque actualmente se encuentra en las filas de Pachuca.

El argentino que ya es un mexicano naturalizado, indicó que disfrutará esta última etapa de su carrera y señala que se encuentra agradecido por lo que ha logrado en durante sus años como futbolista.

“Me gusta esto, es la última etapa de mi carrera y trato de disfrutar más que presionarme en un montón de cosas y realmente soy un agradecido.”, dijo el futbolista.

"Chaco" Giménez habla del Apertura 2018

El “Chaco” Giménez dijo que agradece el poder aprender de los jóvenes y que siempre trata de ser un profesional, sino asegura que no estaría actualmente con el Pachuca.

“Estoy muy contento de la oportunidad que me están dando de hacer lo que me gusta, de crecer al lado de muchos jóvenes que me enseñan un montón de cosas y trato de ser profesional, de ser competitivo, porque si no, no hubiera estado en el equipo y realmente trato de disfrutar cada momento”, sentenció “Chaco” Giménez.

Te digo adiós, y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mi... pero te digo adiós, para toda la vida ,aunque toda la vida te recuerde ����Gracias por esos 8 años maravillosos “querido Estadios Azul “ pic.twitter.com/YruqjBbpVP — Chaco Gimenez⚽ (@chaco_81) 21 de abril de 2018