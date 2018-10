Cesc Fábregas impone Récord Guinness.

El futbolista español Cesc Fábregas acaba de entrar al libro de Récord Guinness tras concretar 100 asistencias en 293 partidos, lográndolo en 74 cotejos menos de los que Ryan Giggs.

El récord impuesto estará permitiendo que el nombre de Ces Fábregas sea inscrito en la edición del próximo año del libro de Guinness, mismo que se materializo el pasado 31 de diciembre de 2016, en duelo contra el Stoke City; donde el equipo del español se impuso 4-2 y concretó su asistencia número 100.

Cesc consuma Récord Guinness de asistencias en la Premier League

"No soy el más rápido, no soy el más fuerte, no soy el más flexible y no puedo saltar alto. Pero lograr este récord en mi carrera es uno de los aspectos que me hace sentir más orgulloso", dijo Fábregas en un comunicado divulgado por los editores del Guinness.

El mediocampista Cesc Fábregas hizo su debut en la Premier League con el conjunto del Arsenal a los 16 años en el año 2004, para en el 2011 volver a Barcelona; volviendo al futbol inglés tres años después de su paso por el conjunto catalán.

Además también ostenta un segundo récord, el de más pases de volea en 30 segundos en pareja que comparte con Jamie Redknapp, exfutbolista del Liverpool.