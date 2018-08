César Ramos reaparecerá para pitar en la Jornada 5

La Comisión de Arbitraje hizo públicas las designaciones para la Fecha 5 del torneo Apertura 2018, cuando regresará a tener participación el silbante César Ramos, después de perderse la pasada por la polémica que tuvo su actuación en la Jornada 3 en Toluca.

Árbitros Jornada 5

El árbitro mundialista que mostró la tarjeta roja a Alfredo Talavera por insultarlo, será el responsable de las acciones entre el Cruz Azul y León este sábado en el Estadio Azteca. Sin embargo, la Jornada empezará este viernes con Óscar Macías en el Veracruz contra Chivas y Marco Ortíz en el Atlas contra Morelia.

El próximo día, Adonai Escobedo estará a cargo del Pachuca vs Lobos, Fernando Hernández el Necaxa vs Puebla, Jorge Isaac Rojas el Querétaro vs América y Diego Montaño el Rayados vs Pumas.

El domingo, Fernando Guerrero llevará la actividad del Toluca vs Xolos y Jorge Antonio Pérez Durán estará en el Santos vs Tigres.