César Ramos fue sancionado por no cobrar penal a favor del América

El no estar atento a la jugada y no marcar un penal a favor de las águilas del América ha cobrado sus consecuencias en contra del silbante César Ramos, pues de acuerdo a fuentes cercanas este acto de no cobrar polémica jugada, le ha cobrado al silbante cuatro partidos de estar ausente en la Liga Mx, misma que ha generado comentarios negativos para el club, así como para la Comisión de Árbitros por prolongado tiempo.

De acuerdo a información que proporcionó el periodista John Sutcliffe para ESPN, los de Coapa levantaron una protesta en contra del silbante César Ramos, por una falta que no fue cobrada en una jugada que era cometida por parte del mediocampista Guido Rodríguez, pero faltará que esta sanción se oficialice y también a partir de cuando arrancará la sanción.

César Ramos será castigado con cuatro partidos

"Revisó una de doce cámaras que había y solamente tuvo ocho o nueve segundos para ver y le demostraron que tenía que haber visto las doce opciones y sí hubiera sido penal", señaló el periodista de ESPN John Sutcliffe.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Tal hecho, fue en una jugada polémica que se generó al minuto 44 en la final del Apertura 2019 entre América y Monterrey, en el que proclamaron campeones los Rayados, luego de que el Leonel Vangioni abrazó al mediocentro azulcrema y, a pesar de la revisión del silbante en el VAR, no sancionó el tiro de castigo.

Acción de jugada polémica/AGENCIAS

Te puede interesar: Norma Palafox engalana con su belleza a la Liga MX Femenil (VIDEO)

Por otra parte, Guido Rodríguez ya no estará en el nido para la siguiente campaña pues ahora pertenece a las filas del Real Betis, en la que será presentado en las próximas horas como nuevo refuerzo, esto se llegó a un acuerdo luego de que el jugador argentino mostró su inquietud por jugar en el viejo continente.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana