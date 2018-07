Cavani manda mensaje de apoyo a Uruguay

La figura uruguaya, Edinson Cavani, quien destacó en el partido contra Portugal, se encuentra en duda para el partido contra Francia por lesión, sin embargo mandó mensaje de apoyo y agradecimiento a los seguidores celestes por medio de su perfil de Twittter, a horas del comienzo del duelo por los Cuartos de Final del Mundial Rusia 2018.

Cavani fue víctima de una "lesión edematosa" en el gemelo interno de su pierna izquierda, creó el gran cuestionamiento del enfrentamiento entre europeos y sudamericanos, debido a que la ausencia del Matador dejaría a Uruguay sin una parte del estelar dúo ofensivo que completa Luis Suárez.

"Sentimos que siempre nos acompañan. Sentimos su aliento cada partido. Hoy más que nunca. Arriba la Celeste", publicó Cavani.

El mensaje "!Uruguay noma!" y un video con fanáticos uruguayos completan el mensaje mandado horas previas al duelo, una costumbre en varios jugadores del club de Oscar Tabárez.

Uruguay y Francia se enfrentan en Nizhni Nóvgorod por un puesto a Semifinales, donde encararán al ganador del partido que disputarán esta noche Brasil y Bélgica.