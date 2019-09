Causa indignación maltrato animal en Isla Mujeres

Una denuncia ciudadana dio a conocer la situación de maltrato que viven seis caninos en Isla Mujeres, donde se encuentran en pésimas condiciones debido a la suciedad y falta de alimento con la que tienen que lidiar a diario.

En redes sociales comenzaron a circular algunas fotografías que muestran a estos perritos sucios, desnutridos y en evidente estado de abandono, por lo que la publicación ha causado indignación entre los usuarios, quienes han pedido de manera puntual la intervención de las autoridades.

Según los testigos esto sucede a un lado del Castillito del Caribe desde hace cerca de un año, por lo que asumen que no existe ninguna persona que adquiera la responsabilidad o brinde ayuda a estos animales que luchan por sobrevivir día con día.

“A un lado del Castillito del Caribe desde hace un año, perros sufren de abandono. Las garrapatas caminan por todo el piso y paredes de vecinos aledaños. Hemos visto que están desnutridos y que comen sus propias heces”, especifica el texto compartido.

Gracias a que el ambiente propicia las condiciones insalubres de los perritos, las garrapatas se han esparcido no sólo en sus pequeños cuerpos, sino también en las paredes incluso de los vecinos, motivo por el cual preocupa que puedan contraer alguna enfermedad, ya que las fumigaciones no sirven de nada si el foco no se atiende como es debido.

Cabe recordar que casos como este se han presentado también en Cancún, donde se ha incrementado el número de perritos que deambulan por calles y establecimientos públicos sin hogar y, en la mayoría de los casos, con problemas graves de salud, así como un evidente deterioro físico.

En el municipio de Benito Juárez se han llevado a cabo recientemente campañas de concientización para fomentar la adopción de mascotas y con ello evitar situaciones como esta, que ponen en riesgo la salud tanto de los animales, como de las personas cercanas.