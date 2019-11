Caso Veracruz Vi vomitar a un jugador porque no había comido en 3 días por falta de pago

Las malas noticias parecen nunca terminar para el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, ya que hace unas horas la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx informaron que se ha iniciado una investigación en torno a los manejos administrativos de la franquicia, la cual desafortunadamente podría terminar con la desafiliación de la escuadra jarocha del futbol mexicano.

Caso Veracruz Vi vomitar a un jugador porque no había comido en 3 días por falta de pago

Sin embargo, un nuevo caso se ha dado a conocer en esta controversial novela llamada Veracruz, luego de que el delantero inglés Colin Kazim Richards, reveló que durante un entrenamiento vio vomitar agua a un jugador de las categorías menores debido a que llevaba tres días sin comer por falta de pagos.

Caso Veracruz Vi vomitar a un jugador porque no había comido en 3 días por falta de pago

"Esta situación nunca la había visto en el futbol"

En entrevista con el sitio Globoesporte de Brasil, donde Kazim tuvo un paso por el Corinthians, el atacante escualo habló de esa vivencia y que por caridad llevó a comer al joven en cuestión. "Si la situación fuera del campo es difícil, ¿cómo pueden jugar? Refleja lo que sucede afuera. Es muy difícil intentar trabajar, seguir. Había una situación que nunca había visto en el futbol.

Caso Veracruz Vi vomitar a un jugador porque no había comido en 3 días por falta de pago

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

"¡Nunca! Cuando entrenas y ves a un niño que no ha comido en tres días ... Comenzó a vomitar agua. No vomitó comida, nada. Le pregunté qué pasó y dijo que no había comido en tres días. Lo llevé a comer".

Caso Veracruz Vi vomitar a un jugador porque no había comido en 3 días por falta de pago

Te puede interesar Liga MX amenaza con DESAFILIAR al Veracruz (video)

La publicación del medio brasileño, precisó que el episodio narrado por Kazim sucedió hace dos meses y que posterior a ello, el futbolista se enteró que más jugadores jóvenes tenían severos problemas económicos al no cobrar, por lo que brindó apoyo a cuatro jugadores más de las categorías menores del club.

Caso Veracruz Vi vomitar a un jugador porque no había comido en 3 días por falta de pago

Caso Veracruz Vi vomitar a un jugador porque no había comido en 3 días por falta de pago

Únete a nosotros en Instagram