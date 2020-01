Carmella muestra sus encantos al aire libre

Leah Van Dale conocida en el mundo de la World Wrestling Entertainment (WWE) como Carmella, se ha caracterizado desde que era cheerleader en la NFL por su personalidad carismática y un derroche de belleza y sensualidad arriba del ring y en sus redes sociales como Instagram.

Es en Instagram donde Carmella comparte fotos para sus seguidores, en las cuales deja ver la belleza de su interior y exterior luciendo su espectacular cuerpo ya sea en traje de baño o en vestidos ajustados que resaltan su curvilínea figura de su cuerpo.

Carmella es una de las luchadoras más sensuales en la WWE

La ex campeona femenina de SmackDown, subió una de sus fotos a su cuenta de Instagram donde toma el sol sentada en una roca de espaldas a los seguidores luciendo tan solo una tanga roja y unos lentes negros, imagen que deja mucho a la imaginación de los fans de Carmella.

Esta imagen no es la única con la cual Carmella a logrado levantar suspiros de los y las seguidoras en sus redes sociales la ganadora femenina de Money in the Banks en dos ocasiones también ha demostrado tener excelentes bubis las cuales resaltan con un vestido blanco que destapa sus muy bien torneadas piernas trabajadas en el gimnasio.

Estas imagenes ademas despertar pasiones en Instagram han logrado los más de 252,786 likes de los fanáticos de la luchadora así como más de 1,690 comentarios.

Cabe recordar que Carmella es una de las luchadoras más sensuales dentro de la WWE por sus atrevidos atuendos al presentarse dentro del mundo de la lucha libre ante sus fans.

