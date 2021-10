¿Carlos Vela quedará en pasado?, este mexicano podría ser la nueva joya del Tri

Carlos Vela quedará en el olvido gracias a otro jugador mexicano que sin tanta prensa y espectáculo podría ser una de las nuevas joyas del FC Barcelona, el equipo que vio crecer al mejor del mundo, a Lionel Messi, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que mucho se ha dicho sobre Vela y su no participación en la Selección Mexicana, y es que al parecer ya no le interesa el juego con Tri, por ello, y para que Tata Martino no lo ruegue, aquí te decimos qué promesa del fútbol podría cambiar el destino de la escuadra azteca.

Anteriormente te contamos que Carlos podría volver al Tri si un amigo de Ochoa queda fuera; sin embargo, ahora te diremos quién podría opacarlo hasta que quede olvidado para siempre, ¿crees que lo consiga?

Carlos Vela podría quedar en el olvido gracias a este mexicano

Samuel Mendoza. Foto: YouTube Promesas Mexicanas MX

Se dio a conocer que Samuel Mendoza, un futbolista de México que apenas tiene 17 años y ya está entrenando en el Barca junto a Ansu Fati, quien ahora lleva el número 10 del club, incluso se sabe que estuvo en la Masía donde fue puesto a prueba su nivel de juego, y ahora está más claro su posible fichaje con la escuadra española.

¿Dónde juega Carlos Vela en 2021?

Foto: chivaspasion.bolavip.com

Actualmente el mexicano Carlos Alberto Vela Garrido es parte de Los Ángeles Galaxy donde se desempeña como delantero, cabe mencionar que este equipo juega en la Major League Soccer (MLS).

Con información de elfutbolero.com.mx