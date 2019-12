Carlos Vela podría llegar al Barcelona.

El conjunto del Barcelona ha perdido a una de sus figuras del ataque, se trata del joven atacante Campeón del Mundo en Rusia 2018, Ousmane Dembélé de 22 años de edad, quien presenta una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; motivo que al conjunto catalán lo ha llevado a pensar en un posible fichaje urgente en el mexicano Carlos Vela; quien hace un año aproximadamente sonó para llegar a la entidad blaugrana.

La lesión sufrida por parte de Dembélé en el duelo de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por aproximadamente dos meses por la lesión sufrida.

Lesión de Dembélé podría abrir puerta del Barcelona a Vela

A pesar de que la prensa en España señala que el equipo que comanda el director técnico Ernesto Valverde pretende suplir al futbolista galo de 22 años de edad con los canteranos Ansu Fati y Carles Pérez, se supo por algunas fuentes que el atacante originario de Cancún, Carlos Alberto Vela Garrido de 30 años de edad, no está del todo descartado por la dirigencia catalana para llegar en el mercado de invierno.

Es oportuno recordar que hace algunas semanas el futbolista quintanarroense Carlos Vela no negó el deseo de algún día poder formar parte de la disciplina Blaugrana aunque sea de forma temporal y que no podría decir que no a la oportunidad de jugar a lado del delantero rosarino Lionel Andrés Messi Cuccittini de 32 años de edad.

De acuerdo a lo previsto, el goleador mexicano Carlos Vela estará iniciando su temporada con el cuadro de LAFC de la MLS a finales del mes de febrero, tiempo en el que se espera esté fuera el francés Ousmane Dembélé por su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que le podría abrir la puerta al cancunense para llegar en invierno al conjunto del Barcelona.

