¿Carlos Vela no estará en el Tri por culpa de Gerardo Martino?

Descubre la razón por la que Gerardo Martino hizo que Carlos Vela rechazará el ofrecimiento de volver al Tri, ¡no podrás creerlo! Foto: milenio.com

Carlos Vela ha sido uno de los jugadores más queridos y solicitados del Tri, y aunque su fama lo respalda, Gerardo Martino no lo había querido convocar, aunque, por fin parecía que doblaría los brazos y le rogaría al mexicano, hizo algo que causó el rechazo total del 11, ¡aquí te decimos qué condición no aceptó!

En La Verdad Noticias te revelamos que el jugador mexicano actualmente se encuentra triunfando en la Major League Soccer (MLS), de ahí que su salida de la Selección Mexicana no le afecta del todo a su carrera como futbolista.

Anteriormente te contamos que el jugador podría quedar en el pasado; sin embargo, ahora te diremos por qué no está defendiendo a México en las canchas.

Tri: Gerardo Martino y la condición que le puso a Carlos Vela para volver

Carlos. Foto: www.soyfutbol.com

El Tata Martino tiene a varios seleccionados en la lista negra, entre ellos Javier "Chicharito" Hernández y Vela, pues no le gusta la indisciplina y es muy serio con dicho tema, de ahí que al momento de pedirle a Vela su regreso, según contó el periodista David Medrano, le puso una condición que el mexicano no aceptó y que está vinculada a estos asuntos.

De acuerdo con lo revelado, Gerardo Martino condicionó el regreso de Carlos, pidiendo que si estaría en el equipo la disciplina no es negociable y que las visitas de amigos y familiares no son una opción en las concentraciones, algo que no gustó a Vela, quien últimamente ha indicado que quiere estar más cerca de los que ama, razón de peso que lo hizo no aceptar el ofrecimiento a volver a la Selección Mexicana.

¿Cuál es la edad de Vela?

Carlos. Foto: fichajes.com

Tiene 33 años de edad, pero nació el 1 de marzo de 1989 en Cancún, Quintana Roo.

