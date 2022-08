Carlos Vela habla de su regreso a la Selección Mexicana

Carlos Vela le volvió a cerrar las puertas a la Selección Mexicana, ya que a pesar de estar viviendo un gran momento con Los Ángeles Football Club, el delantero azteca reiteró que no tiene en mente volver a vestir la playera del Tri.

Vela explicó en una entrevista con Telemundo que actualmente no volverá con el combinado nacional debido a que no se siente feliz estando ahí, por lo que prefiere 'no estorbarle' a los integrantes del equipo.

"Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor”, declaró el mexicano Carlos Vela.

Carlos Vela “no quiere estorbar”

“Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar 100 por ciento en un lado es mejor no estorbar", agregó sobre su posible participación con el tricolor en el próximo Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, Carlos Vela se perderá nuevamente una Copa del Mundo, pues hay que recordar que no estuvo en la de Brasil 2014, aunque cuatro años después jugó y fue parte importante del equipo mexicano en Rusia 2018.

El “Bombardero” renovó su contrato con LAFC hasta el término de la temporada 2023 tras mucha especulación, además de que el atacante reconoció que su prioridad era permanecer en Los Ángeles y rechazó jugar en México.

Carlos Vela no quiso venir a México

“Sí tuve algún acercamiento de equipos mexicanos, pero no lo contemplé o no era uno de los principales lugares donde quería seguir mi carrera”, reconoció Vela en conferencia de prensa celebrada el pasado julio.

La segunda opción para Vela era volver al fútbol europeo antes de pensar en la Liga MX. El canterano de las Chivas nunca debutó en la Primera División de México, pues emigró a Europa antes de que pudiera hacerlo.

