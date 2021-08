Carlos Vela explota tras mala racha de LAFC “Estoy cansado de perder”

El futbolista Carlos Vela se ha sentido bastante decepcionado con los resultados de los últimos partidos de Los Ángeles FC (LAFC), pues el equipo está pasando por una mala racha en la Major League Soccer (MLS), ya que han perdido los últimos tres partidos y llevan seis jornadas sin conocer la victoria.

Este fin de semana pasado perdieron ante el Atlanta United y esto acabó con la paciencia de Vela, quien explotó y aseguró que se sentía frustrado ante la situación, en la conferencia de prensa después del partido el futbolista mexicano expresó cómo se sentía.

“Es muy difícil ser positivo cuando pierdes un juego, para mi fue un partido muy cerrado. Tuvimos oportunidades y opciones para buscar el gol. Honestamente no me gusta perder tanto y estoy cansado de perder; tenemos que cambiar esta situación y seguir trabajando”. Esta mala racha se da un mes después de que Vela atravesará un buen momento y marcara su sexto gol de la temporada.

No ha logrado marcar ningún gol en 3 partidos

En la conferencia el futbolista indicó que el club no está en los primeros lugares “porque no está al 100%”. Pese a su enojo y frustración el mexicano indicó que seguirá adelante pues a lo largo de su vida se ha enfrentado a este tipo de situaciones. “Cuando no ganas estás frustrado, enojado, pero he pasado por esos momentos a lo largo de mi carrera“, explicó.

Cabe indicar que en las últimas derrotas de la LACF, el mexicano no ha logrado marcar ningún gol. Mientras tanto el club está en el octavo lugar de la Conferencia Oeste y suma 23 puntos.

A pesar de este mal momento el equipo podría volver a estar en los puestos de Playoffs pronto. En el próximo partido enfrentarán a Vancouver Whitecaps, que se encuentra penúltimo en la conferencia, lo que sería una gran oportunidad para Vela y para su equipo de retomar el camino hacia la victoria.

¿Cuánto vale Carlos Vela 2021?

El futbolista atraviesa por una mala racha

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el costo por el futbolista mexicano Carlos Vela, de 32 años de edad, es de aproximadamente 8 millones de euros (aproximadamente 9.42 millones de dólares). Actualmente juega con Los Ángeles FC y su contrato vence hasta el 31 de diciembre de 2021.

