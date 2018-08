Carlos Vela esperará que nombren DT del Tri, para decir su continuidad

Carlos Vela, el cancunense que actualmente milita en el LAFC, esperará a que la Federación Mexicana de Futbol dé a conocer el nombre del Director Técnico de la Selección Mexicana de Futbol para platicar de su continuidad con el Tri.

El futbolista dejó en claro que primero tiene que estar todo en orden en cuento al puesto del seleccionador del Tricolor, para ahora sí poder pensar en su papel con la Selección Mexicana.

“Ellos (la Federación Mexicana de Futbol) tienen primero que tener claro las cosas, definirlas y decir lo que va a pasar. A partir de ahí podremos hablar”, declaró el cancunense.

De acuerdo a AS, Vela mencionó que primero se debe a conocer a la persona que estará al mando del Tricolor, para saber si este los querrá para los partidos de la Selección Mexicana de Futbol.

“Todavía no sabemos si el que va a estar (entrenador) nos quiere o no nos quiere. Hay que esperar que decidan antes de decir voy a ir o no. El que toma la decisión de qué jugadores quiere es el entrenador cuando está”, dijo Carlos.

Carlos Vela habla de las convocatorias al Tricolor

El cancunense declaró que cuando se realizan las convocatorias de los futbolistas para la Selección Mexicana, tienen que presentarse los que mejor estén jugando en sus actuales equipos.

“Al final tienen que ir los que estén mejor, los que estén jugando y estén en buen nivel porque es la manera de que la selección esté en buen nivel y pueda conseguir éxitos. Hay que esperar en que nivel nos toca a cada uno”, sentenció Carlos Vela.