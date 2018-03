Agencias/Diario La Verdad Sevilla, España.- El atacante originario de Cancún Carlos Vela es pretendido por un equipo de La Liga y es que el Real Betis de Sevilla quiere hacerse de sus servicios para la campaña 2017-2018. El cuerpo técnico encabezado por Quique Setién tiene las finanzas sanas tras la venta de Dani Ceballos al Real Madrid. El equipo que ya cuenta con el mexicano Andrés Guardado quiere apuntalar su plantilla para pelear cosas importantes en la campaña próxima y es que no solo se habla del atacante mexicano, de igual forma quieren cerrar las cesiones de Mario Pasalic (Chelsea) y Javi García (Zenit) y en el fichaje de Gastón Ramírez (Middlesbrough). El conjunto bético pretende aprovechar que al futbolista solo le queda un año de contrato y parece que ninguna de las partes está por la labor de firmar una renovación. Esperan que la operación se cierre entre los 6 y 8 millones de euros. La Real Sociedad escuchará ofertas por él, ya que consideran que han amortizado los 14 millones de euros que pagaron por el mexicano y quieren sacar una tajada antes de que posiblemente se marche libre y así poder aliviar las arcas realistas tras el fichaje de extremo izquierdo Adnan Januzaj. El atacante que viene de una temporada de altibajos, pero que si bien cerró la campaña con los donostiarra de buena manera, no fue su mejor año futbolístico; ya que apenas finalizó con un total de 10 anotaciones en 35 partidos y logrando solo cinco asistencias. Si bien la calidad del ariete no está en duda, los altibajos en las últimas tres temporadas hacen pensar que un cambio de aires podría caerle bien en la campaña previa a la justa mundialista de Rusia 2018. Veremos en que termina la situación de Carlos Vela y si podrá encontrarse con su compatriota, el mediocampista Andrés Guardado que recientemente firmó por el cuadro verdiblanco procedente del PSV holandés.

Te puede interesar