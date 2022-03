¿Carlos Vela desprecia su pasado en Chivas? Así se expresó de los rojiblancos

El primer equipo en el que ingresó Carlos Vela fue en las fuerzas básicas de las Chivas, y por ello, hace poco se le preguntó si se siente o no parte de ese famoso club de fútbol de México, ¡aquí te diremos su respuesta!

En La Verdad Noticias te revelamos que el futbolista cuenta con dos nacionalidades la mexicana y la española y su apodo es ‘Bombardero’.

Anteriormente te contamos que podría haber un nuevo Carlos; sin embargo, ahora te diremos cómo se siente respecto al Club Deportivo Guadalajara.

El jugador mexicano dejó claro desde septiembre de 2010 lo que siente por haber comenzado su carrera con el Rebaño Sagrado y no fue muy cariñoso, pues se limitó a decir las siguientes palabras:

En aquel momento él volvió al Estadio de este equipo para defender a la Selección Mexicana de Ecuador, y en ese momento la afición lo abucheó, ante esto añadió:

"Obviamente estoy agradecido por la oportunidad que tuve de darme a conocer ahí, pero, si me preguntas, no me siento chiva, nunca me he sentido chiva.”