Carlos Vela dejaría la Selección Mexicana

El delantero cancunense, Carlos Vela ha dejado en tela de juicio su continuidad con la Selección Mexicana, toda vez que dependerá de las decisiones que se tomen en la Federación Mexicana de Futbol; por lo que ha dejado entre ver que podría dejar de vestir la camiseta del Tri.

Carlos Vela pone en duda su continuidad con la Selección Mexicana.

Carlos Vela había rechazado ser parte de la Selección Mexicana en el pasado proceso del Mundial Brasil 2014, pero en el inicio para el presente Mundial Rusia 2018 volvió a vestir la playera verde; sin embargo el originario de Cancún ha manifestado que dependerá de los movimientos que se generen en la FMF para determinar su continuidad con el equipo nacional. Esto debido a que por palabras del atacante de Los Ángeles Futbol Club de la MLS considera que hay una gran generación de jóvenes futbolistas.

Carlos Vela pone en duda su continuidad con la Selección Mexicana.

Carlos Vela pone en duda su continuidad con la Selección Mexicana

“Cuando decidan primero en la Federación cómo va a estar todo, qué cambios va a haber y qué no, se decidirá también qué jugadores van a seguir y cuáles no. Sabemos que es un proceso largo llegar a un Mundial, viene gente joven de mucha calidad y muchas veces también uno es bueno cuando no estorba”, comentó.

De igual manera Carlos Vela dijo que en la Selección Mexicana se deben tener a los jugadores que vivan su mejor momento y no por la trayectoria.

“Si vemos que no estamos al 100 por ciento o hay gente mejor que uno, tampoco hace falta estar yendo porque digan 'tienen que llamar a Carlos Vela’. Creo que el que se gane el lugar y el derecho es el que va a estar ahí y ojalá al que le toque estar lo haga de la mejor manera y represente al país de la mejor forma”, agregó.