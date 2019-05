Carlos Vela asegura que siempre intentará poner en el alto el nombre de México.|

Han sido varias las ocasiones que se le ha cuestionado a Carlos Vela su pasión por el futbol y por no querer representar a nuestro país, sobretodo por la última negativa de ir a la Copa Oro con la Selección Mexicana. Recientemente el nacido en Cancún manifestó que siempre ha de dar lo máximo en su carrera para dejar en el alto el nombre de México.

“Hasta el último día de mi carrera voy a intentar poner en lo más alto a mi país y espero que disfrute la gente conmigo", dijo en entrevista para la cadena Univisión.

En la presente temporada de la MLS el quintanarroense Carlos Vela ha logrado llevar a su equipo a lo más alto de la Conferencia del Oeste con 34 unidades en 15 encuentros y en donde ha marcado en 15 ocasiones para su equipo.

Carlos Vela asegura que está orgulloso de ser mexicano

El futbolista de 30 años de edad ha sido muy claro en sus posturas, pero dijo que no hay que mezclar lo futbolístico con lo que siente por México.

"No es como se ha querido decir que no siento el país, nada que ver. Al final es futbol y no tiene relación con lo que yo siento y lo que yo soy. No hay manera de decir que soy de otro lado, ni quiero serlo; soy mexicano y disfruto serlo”.

Para Carlos Vela es mucha la polémica que se genera por no querer ser convocado para la Copa Oro, estando en desacuerdo por lo que se ha hablado en relación a dicho tema.