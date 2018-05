Carlos Vela admite que ya se encontraba en zona de Confort con la Real

Carlos Vela, el cancunense que actualmente milita en la MLS con el LAFC, se sinceró y admitió que en la Real Sociedad ya se veía en una zona de confort. Destaca que le hizo bien cambiar de aires y revivir su carrera en otro equipo.

Indicó también que se estado de ánimo se ve reflejado en el terreno de juego, pues señala que si está a gusto esto se ve en su desempeño durante los partidos. También dijo que en la Real Sociedad ya se encontraba en su zona de confort.

Incluso mencionó que para él ya era complicado pues sabía que ya no quería estar ahí. Habló de su nuevo equipo, el LAFC e indicó que esto le ha ayudado a conseguir anotaciones y continuar como un mejor jugador.

“Y no, no podía salir porque mi cabeza ya no quería estar ahí. Yo creo que ese cambio de aires, esa nueva experiencia me está ayudando mucho a ser un mejor jugador.”, continuó Carlos Vela.