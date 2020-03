Carlos Vela NO QUIERE ESTORBAR en la Selección Mexicana.

Considera uno de los futbolistas aztecas con mayores cualidades de todos los tiempos, para Carlos Vela el estar en la Selección Mexicana en estos tiempos ya no es algo que le inquiete, pues dice que prefiere no estorbar a los jóvenes que están pisando fuerte para ganarse un lugar en el combinado nacional.

“Yo ya he tenido mis oportunidades con la selección y no pasó nada extraordinario. Hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a cumplir 34 años… No es algo de pasión. Estuve en el Mundial, di lo mejor y no pude ayudar al equipo a dar el paso que queremos, y es mejor no estorbar”, dijo en entrevista con la revista GQ de forma reciente.

Es oportuno recordar que que Carlos Vela se ausentó casi durante la mayor parte del proceso para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Pero retornó para el proceso con Juan Carlos Osorio para Rusia 2018.

“Hablo de que hagan un proceso desde jóvenes y puedan aprender. Si realmente se me necesita y se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea de dónde vas a estar trabajando, es algo que tomo en cuenta. No haré cualquier cosa por cumplir y decir que ahí estuve. Tiene que ser algo que me guste y que yo guste a la otra parte”.

Para el originario de Cancún se tiene un buen proyecto para los jóvenes que vestirían la camiseta de la Selección Mexicana para Qatar 2022. Además Carlos Vela dijo que no tiene preocupación por las críticas que ha recibido por parte de la afición o algunos medios por hacerse a un lado del combinado azteca.

“Hay a quienes les quedan 15 años. Y hay que permitir que lo intenten y crezcan. Dejar que las nuevas generaciones hagan lo que yo no pude. Puede ser que hoy yo sea el mejor, pero estamos hablando de que el Mundial es casi en tres años. En ese tiempo, ya es otra cosa. Si te digo sinceramente lo que pienso, es que villano o héroe, me da igual y es la verdad. No me afecta. Me conozco bien, sé lo que he pasado para llegar a donde estoy y lo difícil que es estar aquí. Es una virtud: no me dejo llevar por lo que se diga. Tengo mi propio criterio y saco mis conclusiones de cada persona. No me dejo llevar de lo que se dice”.